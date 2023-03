Oscar 2023, tutti i vincitori e premi (Di lunedì 13 marzo 2023) Sette statuette per il film dei due Daniel, Everything Everywhere All at Once sbanca tutto. L’talia resta a mani vuote, Alice Rohrwacher non vince nulla agli Oscar 2023. Trionfo per il film dei due Daniel Oscar 2023 – Ph. Credit La PresseIl film Everything Everywhere All at Once diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha trionfato nella notte degli Oscar aggiudicandosi ben 7 statuette. La pellicola si è portata a casa il titolo di miglior film, regia, attrice protagonista con Michelle Yeoh, attrice non protagonista con la leggendaria Jamie Lee Curtis, attore non protagonista con Ke Huy Quan, sceneggiatura originale e montaggio. Nella storia degli Academy Awards mai era capitato per un film di vincere sette premi, finora solo tre film avevano portato a casa cinque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Sette statuette per il film dei due Daniel, Everything Everywhere All at Once sbanca tutto. L’talia resta a mani vuote, Alice Rohrwacher non vince nulla agli. Trionfo per il film dei due Daniel– Ph. Credit La PresseIl film Everything Everywhere All at Once diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha trionfato nella notte degliaggiudicandosi ben 7 statuette. La pellicola si è portata a casa il titolo di miglior film, regia, attrice protagonista con Michelle Yeoh, attrice non protagonista con la leggendaria Jamie Lee Curtis, attore non protagonista con Ke Huy Quan, sceneggiatura originale e montaggio. Nella storia degli Academy Awards mai era capitato per un film di vincere sette, finora solo tre film avevano portato a casa cinque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - infoitcultura : Brendan Fraser commenta il suo premio Oscar 2023: “Una lezione” - infoitcultura : Oscar 2023: Lady Gaga, jeans strappati e maglietta sul palco per raccontare la sua parte più intima -