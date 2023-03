Oscar 2023 | tutti i vincitori della 95ma edizione

(Di lunedì 13 marzo 2023) Los Angeles – Everything Everywhere All at Once, di Dan Kwan e Daniel Scheinert, è il mattatoreserata, aggiudicandosi tra gli altri i premi per il miglior film, la miglior regia, la miglior sceneggiatura originale e il miglior montaggio (di Paul Rogers). Con il film dei ‘Daniels’, oltre a Michelle Yeoh, trionfano anche Jamie Lee Curtis, che corona la carriera con l’di miglior attrice non protagonista alla prima nomination, e Ke Huy Quan, miglior attore non protagonista: il 51enne di origine vietnamita arriva alla consacrazione dopo la carriera iniziata da giovanissimo con le interpretazioni in Indiana Jones e il tempio maledetto e I Goonies. “Questa statuetta è un faro di speranza e di possibilità. Non lasciate che nessuno vi dica che avete superato una certa età per sognare”, ha detto una commossa Michelle Yeoh. Jamie Lee Curtis ha voluto ...

Lady Gaga in versione mai vista: senza trucco, maglietta nera e jeans strappati. Per Rihanna look sexy col pancione in ...E ce l'ha fatta Daniel Kwan , regista insieme a Daniel Scheinert ("i Daniels") di Everything everywhere all at once , il film trionfatore degli Oscar (che da domani torna in sala), undici ...

Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a conquistare la statuetta come migliore attrice. Il premio Oscar 2023 come migliore attrice protagonista le è stato assegnato per ...Al Dolby Theatre di Los Angeles è andata in scena la 95ª edizione dei premi Oscar, la nottata di premiazione più attesa dell'anno. Quest'anno c'è stato un film dominatore in assoluto, Everything ...