OSCAR 2023 | tutti i vincitori della 95esima edizione

(Di lunedì 13 marzo 2023) Everything Everywhere All At Once sbaraglia la concorrenza con sette vittorie. Alla sua terza conduzione Jimmy Kimmel. Per dare inizio alladegli Academy Awards il presentatore si è paracadutato sul palco in seguito ad una clip comica con Tom Cruise. Dopo lo scandalo dello scorso anno che ha coinvolto Chris Rock e Will Smith, in sala era presente un’unità anticrisi. Per le stesse ragioni a Will Smith non è stato permesso di presentare la categoria miglior attrice protagonista. Quest’anno tutte e ventitré le categorie tornano ad essere premiate sul palco del Dolby Theater. Everything Everywhere All At Once guida il gruppo di candidature con undici nomine e sette vittorie, tra cui miglior film e miglior regia. Entra così nella storia del cinema, con seinelle categorie principali. Diverse sono state le ...

