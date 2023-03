Oscar 2023, tutti i look del Red Carpet (Di lunedì 13 marzo 2023) A trionfare sul Red Carpet degli Oscar 2023 sono i classici dei classici, tripudio di bianco e nero. Per questa edizione lo stile viaggia col freno a mano tirato. Ecco i look. I look delle star per la notte degli Oscar Lady Gaga sul Red Carpet – Ph Credit pagesix.com Il tappeto rosso, anzi champagne, della 95esima edizione degli Oscar ha visto sfilare le star con dei look un po’ noiosi. Quest’anno a trionfare era il bianco e il nero con qualche chiazza d’argento, qualche paillettes e nemmeno tanta trasparenza. Lo stile degli Academy Awards viaggiava col freno a mano tirato. I colori più vivaci sono rimasti in fondo all’armadio, spazio invece all’eleganza sempre eterna del nero e alla candida sobrietà del bianco. Come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) A trionfare sul Reddeglisono i classici dei classici, tripudio di bianco e nero. Per questa edizione lo stile viaggia col freno a mano tirato. Ecco i. Idelle star per la notte degliLady Gaga sul Red– Ph Credit pagesix.com Il tappeto rosso, anzi champagne, della 95esima edizione degliha visto sfilare le star con deiun po’ noiosi. Quest’anno a trionfare era il bianco e il nero con qualche chiazza d’argento, qualche paillettes e nemmeno tanta trasparenza. Lo stile degli Academy Awards viaggiava col freno a mano tirato. I colori più vivaci sono rimasti in fondo all’armadio, spazio invece all’eleganza sempre eterna del nero e alla candida sobrietà del bianco. Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Questi i premi della 95/a edizione degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles #ANSA - NetflixIT : Recap dei premi vinti da Netflix agli oscar 2023 ???? - SanMarino_RTV : #cinema | #Oscars, l'Asia conquista l'Academy: Everything Everywhere All at Once vince i premi maggiori | Michelle… - laquilablog : Oscar 2023: A24, una strada che va dall’Abruzzo a Hollywood Oscar 2023: l’Abruzzo dietro la casa di produzione vinc… -