Oscar 2023: trionfa Everything Everywhere All at Once che fa la storia, premiati Brendan Fraser e Pinocchio (Di lunedì 13 marzo 2023) Agli Oscar 2023, trionfo assoluto del cult Everything Everywhere All at Once, che ne conquista 7 (di cui 6 principali tra cui Jamie Lee Curtis) ed entra nella storia; Brendan Fraser miglior attore, premiati il Pinocchio di del Toro e Niente di nuovo sul fronte occidentale, italiani flop Si è conclusa la cerimonia di premiazione degli Oscar 2023, 95ª edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel, in cui stanotte si è fatta la storia. A trionfare è stato, come da pronostico della vigilia, il pirotecnico Everything Everywhere All at Once che, forte delle 11 nomination iniziali, ha portato a casa ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Agli, trionfo assoluto del cultAll at, che ne conquista 7 (di cui 6 principali tra cui Jamie Lee Curtis) ed entra nellamiglior attore,ildi del Toro e Niente di nuovo sul fronte occidentale, italiani flop Si è conclusa la cerimonia di premiazione degli, 95ª edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel, in cui stanotte si è fatta la. Are è stato, come da pronostico della vigilia, il pirotecnicoAll atche, forte delle 11 nomination iniziali, ha portato a casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - infoitcultura : Oscar 2023: Lady Gaga alla fine si è esibita e ha perfino soccorso un fotografo sul red carpet - infoitcultura : Oscar 2023, Lady Gaga salva il fotografo durante la cerimonia e il video diventa virale -