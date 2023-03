Oscar 2023 | trionfa Everything Everywhere All at Once | Brendan Fraser migliore attore protagonista con The Whale Tutti i vincitori

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda la celebre notte degli. Are il filmAll atdi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che hanno portato a casa ben sette statuette su undici candidature. La pellicola è stata premiata nelle categorie principali: miglior film,attrice, miglior regia, migliori attori non protagonisti e miglior sceneggiatura originale. Grandi emozioni per Jamie Lee Curtis che a 64 anni ha vinto la sua prima statuetta.ha inveceto come miglior: “So this is what the multiverse looks like…”accepts the Academy Award for Best Actor for ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - IsaeChia : #Oscar2023, trionfa Everything Everywhere All at Once, Brendan Fraser migliore attore protagonista con The Whale. T… - Arturoarthuren : Oscar 2023. Commento critico -

"Everything Everywhere All at Once" è solo la punta di diamante di una società di produzione che ha lavorato anche a "The Whale" (Il film che è valso l'al miglior attore protagonista a Brendan ...Brendan Fraser, Miglior Attore Protagonista agli: il discorso sul palco Brendan Fraser ha fatto il possibile per trattenere le emozioni. Con gli occhi lucidi è salito sul palco del Dolby ...Ora, tornato sul grande schermo, ha ricevuto numerosi premi fino al più prestigioso, l'. "Questo è il sogno americano", ha detto nel suo discorso. "Bisogna credere nei sogni. Io avevo quasi ...

Pagelle Oscar 2023, i voti a film e attori: che malmostoso Hugh Grant (voto 4); che generoso Colin Farrell (8) Corriere della Sera

Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a conquistare la statuetta come migliore attrice. Il premio Oscar 2023 come migliore attrice protagonista le è stato assegnato per la sua interpretazione in ...Al Dolby Theatre di Los Angeles è andata in scena la 95ª edizione dei premi Oscar, la nottata di premiazione più attesa dell'anno. Quest'anno c'è stato un film dominatore in assoluto, Everything ...