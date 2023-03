Oscar 2023: Tom Cruise e James Cameron disertano la cerimonia, ecco i motivi (Di lunedì 13 marzo 2023) Spicca l'assenza di Tom Cruise e James Cameron alla cerimonia di consegna degli Oscar 2023, ecco le motivazioni ufficiali della loro mancata partecipazione. Alla notte degli Oscar 2023 è saltata agli occhi l'assenza di due pezzi da novanta: Tom Cruise e James Cameron. La star di Top Gun: Maverick e il regista di Avatar: La via dell'acqua, entrambi nella rosa dei candidati a miglior film, hanno preferito rinunciare a partecipare alla cerimonia. ecco svelati i motivi. ET ha confermato che l'assenza di Tom Cruise eera dovuta al suo impegno sul set inglese di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II. Candidato a sei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Spicca l'assenza di Tomalladi consegna deglile motivazioni ufficiali della loro mancata partecipazione. Alla notte degliè saltata agli occhi l'assenza di due pezzi da novanta: Tom. La star di Top Gun: Maverick e il regista di Avatar: La via dell'acqua, entrambi nella rosa dei candidati a miglior film, hanno preferito rinunciare a partecipare allasvelati i. ET ha confermato che l'assenza di Tomeera dovuta al suo impegno sul set inglese di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II. Candidato a sei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - adrcomposer : Sappiamo già come è andata... ma in questa nuova puntata di 'Ascoltare il cinema' pubblicata ieri ci dedicavamo all… - SpettacoloEU : Il film che ha trionfato stanotte agli Oscar 2023, vincendo ben 7 statuette ed entrando nella storia con 7 nelle ca… -