Oscar 2023, red carpet: cos’è successo alla moda? (Di lunedì 13 marzo 2023) L’evento più sobrio, prestigioso e atteso di stagione ha trovato, anche quest’anno, un modo per far parlare di sè. Agli Oscar 2023 il tappeto rosso si è rivelato più cauto che mai. Un’importante kermesse di attori e celebrità hanno animato uno dei più emozionati ed eccitanti Red carpet della ceremony season, la cui parola chiave di quest’anno è stata: classicità. Una scelta di stile decisamente insolita, che riporta immediatamente al mood della Paris Fashion Week appena conclusa. Oscar 2023, cos’è successo al glamour di un tempo? Per quanto siano amati e seguiti dal fashion system, gli Oscar non sono e non sono mai stati come il MET Gala. Gli invitati difficilmente fanno follie con i propri look, ma in questa edizione l’assenza quasi totale del ... Leggi su amica (Di lunedì 13 marzo 2023) L’evento più sobrio, prestigioso e atteso di stagione ha trovato, anche quest’anno, un modo per far parlare di sè. Agliil tappeto rosso si è rivelato più cauto che mai. Un’importante kermesse di attori e celebrità hanno animato uno dei più emozionati ed eccitanti Reddella ceremony season, la cui parola chiave di quest’anno è stata: classicità. Una scelta di stile decisamente insolita, che riporta immediatamente al mood della Paris Fashion Week appena conclusa.al glamour di un tempo? Per quanto siano amati e seguiti dal fashion system, glinon sono e non sono mai stati come il MET Gala. Gli invitati difficilmente fanno follie con i propri look, ma in questa edizione l’assenza quasi totale del ...

