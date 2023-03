Oscar 2023 | perché i nastrini blu indossati dalle star e il loro messaggio

(Di lunedì 13 marzo 2023) Andando oltre la mera assegnazione di un premio, glisono stati anche occasione per lanciare undi matrice globale, ribadendo il sostegno e la piena solidarietà verso i rifugiati e gli sfollati in tutto il mondo: diverse infatti sono leche indossano questiblu agli. Ecco i dettagli dell’iniziativa. I curiosiblu Guillermo del Toro, vincitore del premioper il miglior film d’animazione – Photo Credits filmnotizie.itDurante gli, diversi vip di Hollywood hanno indossatoblu con sopra riportato l’hashtag “#WithRefugees”. Creato in collaborazione con la Coalizione dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - fattoquotidiano : #Oscars, #MichelleYeoh prima asiatica a vincere il premio a vincere il premio come migliore attrice: il suo discorso - adrcomposer : Sappiamo già come è andata... ma in questa nuova puntata di 'Ascoltare il cinema' pubblicata ieri ci dedicavamo all… -

Abbonati per leggere anche Leggi anche Alice Rohrwacher: "Con il mio abito rosso come la torta del film, niente è troppo per gli, sfida a tre per il miglior attore: il giovane ...Glisi sono chiusi qualche ora fa e, su Twitter, Hugh Gran t ha 'vinto il premio' per la peggior intervista rilasciata sul red carpet della kermesse. LEGGI -: i vincitori, il trionfo ...... perché no, anche a 30 anni di Barbara Rossetti N ella notte degli, l'attrice 64enne Jamie Lee Curtis si aggiudica il suo primo. Un evento annunciato, per cui ha mantenuto il ...

Pagelle Oscar 2023, i voti a film e attori: che malmostoso Hugh Grant (voto 4); che generoso Colin Farrell (8) Corriere della Sera

Ora si tratta di scommettere sul richiamo degli Oscar sul pubblico italiano: il film non ha superato il milione di euro di incasso, mentre in America è intorno ai 74 milioni di dollari, 106 milioni ...Rihanna e il suo pancione, Lady Gaga che stupisce tutti e si presenta in jeans sul palco degli Oscar 2023. E poi ancora lo spacco vertiginoso di Halle Berry e la bellezza (rosso fiammante) ...