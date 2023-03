Oscar 2023 | niente red carpet a Hollywood | ma il glamour è sempre quello! TUTTI I LOOK

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - CNNIndonesia : Guillermo del Toro's Pinocchio Jadi Pemenang Oscar 2023 Pertama - ilgrilloparlan2 : RT @fattoquotidiano: Era il giovanissimo Shorty nel capitolo di Indiana Jones e il tempio maledetto. Domenica notte #KeHuyQuan ha vinto agl… - ohlookmypeach : la classifica di sanremo è stata meglio degli oscar 2023 e ho detto tutto -

Il favorito della vigilia non ha deluso le aspettative. Everything Everywhere All At Once ha vinto alla grande alla notte degli, portando a casa 7 statuette su 11 nomination , tra cui quella per il miglior film dell'anno. La singolare e acclamata pellicola sul multiverso si è aggiudicata anche i premi per la ...Ora, non siamo in zona Ben Hur, con i suoi 11su 12 nomination, o di Titanic, 11 su 14, ma 7 statuette su 11 candidature portano i Daniels nel Gotha. Sarà vera gloria Sarà il multiverso a ...Lady Gaga , candidata per la miglior canzone con Hold my hand, dalla colonna sonora di TopGun: Maverick , si è presentata sul palco degliin jeans, maglietta e senza trucco. 'Abbiamo tutti ...

Lady Gaga sarà la grande assente dalla lunga notte degli Oscar 2023. Attesa sul palco del Dolby Theatre per la performer più attesa dal pubblico, la camaleontica cantante diserterà la…