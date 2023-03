Oscar 2023 | Netflix si porta a casa ben sei premi

(Di lunedì 13 marzo 2023) La piattaforma di streaming Netfix ha fatto man bassa aglidi quest'anno, vincendo ben sette, trionfo per Pinocchio e Niente di nuovo sul fronte occidentale. Jackpot vincente agliperche si èta aben sei, tra cui Miglior film d'animazione per Pinocchio di Guillermo del Toro e Miglior film straniero per Niente di nuovo sul fronte occidentale, acclamato film tedesco che racconta la storia di un soldato diciassettenne intento ad affrontare la triste realtà della Prima Guerra Mondiale nelle trincee. Grazie al film diretto da Edward Berger,ha vinto anche iper Miglior fotografia, Miglior scenografia e Miglior colonna sonora originale. Il sesto ...

Prima della sua grande performance durante la notte agli, Lady Gaga ha catturato l'attenzione dei presenti già dal red carpet . Mentre la cantante sfilava con il suo vestito nero dal corsetto trasparente e fasciante a firma Versace, un fotografo ...A fare posto alle new entry che si impadroniscono del podio è 'The Whale' con il neo premioBrendan Fraser: secondo in classifica lo scorso week end, il film è retrocesso al quarto posto ...Chi è Brendan Fraser, miglior attore agli: la dieta che gli fece perdere la memoria e le molestie sessuali, Gina Lollobrigida: l'omaggio toccante di Lenny Kravitz al pianoforte...

A fare posto alle new entry che si impadroniscono del podio è 'The Whale' con il neo premio Oscar Brendan Fraser: secondo in classifica lo scorso week end, il film è retrocesso al quarto posto ...Nel ricevere l’Oscar per la regia Daniel Scheinert ha commentato: «Anzitutto dedichiamo il premio ai nostri colleghi, agli altri registi candidati (Steven Spielberg, Martin McDonagh, Todd Field e ...