Oscar 2023 | “Navalny” vince la statuetta come miglior documentario Dedicato all’oppositore di Putin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - stella_branca : RT @micaelaanna07: Oscar 2023 ( miglior attore non protagonista) il discorso di Ke Huy Quan: 'Io sono uno che era scappato su una barca' ri… - Vanganel : RT @fanpage: Sul tappeto color champagne degli #Oscar2023 è arrivato anche il tiktoker #KhabyLame -

Tra i tanti sketch preparati per la notte deglidal conduttore Jimmy Kimmel c'è anche qualcuno che non ha sortito l'esito sperato. Tra il pubblico del Dolby Theatre c'era anche Malala Yousafzai, attivista e blogger pakistana e più giovane ...Everything Everywhere All at Once è il miglior film della Notte degli. Diretto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) il film, candidato a 11 statuette, ha dominato la cerimonia aggiudicandosi ben 7: oltre alla statuetta per il miglior film, ...Gli altri trend: gli abiti unisex, come il tuxedo di Sarah Polley, la regista di Women Talking candidata all'per il migliore adattamento cinematografico. Tra i colori, domina il giallo come ...

Nella notte sono stati assegnati i premi Oscar 2023: stravince "Everything, Everywhere All at Once", ecco tutti i vincitori e le vincitrici di questa edizione.Scopri 10 interessanti curiosità su Everything Everywhere All at Once: il film che ha vinto 7 Oscar su 11 candidature, tra cui quella per la migliore pellicola.