Oscar 2023, Mira Sorvino critica l'assenza del padre Paul dal segmento In Memoriam: "L'Academy si scusi" (Di lunedì 13 marzo 2023) La famiglia di Paul Sorvino, tramite i commenti della figlia Mira e della moglie Dee Dee, hanno criticato duramente gli Oscar 2023 per aver escluso l'attore dal segmento In Memoriam Mira Sorvino ha criticato apertamente i produttori degli Oscar 2023 per aver escluso suo padre Paul dal segmento In Memoriam. Il montaggio proposto durante la cerimonia non ha ricordato molte personalità del mondo del cinema che hanno perso la vita negli ultimi 12 mesi, invitando gli spettatori a collegarsi online per vedere una lista estesa. Su Twitter, al termine della cerimonia, Paul ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) La famiglia di, tramite i commenti della figliae della moglie Dee Dee, hannoto duramente gliper aver escluso l'attore dalInhato apertamente i produttori degliper aver escluso suodalIn. Il montaggio proposto durante la cerimonia non ha ricordato molte personalità del mondo del cinema che hanno perso la vita negli ultimi 12 mesi, invitando gli spettatori a collegarsi online per vedere una lista estesa. Su Twitter, al termine della cerimonia,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Jamie Lee Curtis si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice non protagonista per Everything E… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Questi i premi della 95/a edizione degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles #ANSA - stecca81 : RT @rbonacina: Un Oscar che cambia l'immaginario sulla sindrome di Down - FioreAvvelenato : EROTICASHION | I 10 vestiti sexy degli Oscar -