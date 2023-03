Oscar 2023 | Miglior attrice non protagonista Jamie Lee Curtis

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’per lanonè stato vinto daLeeper Everything Everywhere All at Once. “Ho 45 secondi e ho promesso che sarei stata brava. Non sono qui da sola, ci sono centinaia di persone con me , i Daniels, la troupe, tutti quelli che hanno fatto questo film, il mio dream team: tutti abbiamo vinto questo. Dedico il premio a mio marito, alle nostre figlie, a mia sorella, a tutti quelli che hanno sostenuto i miei film di genere: tutti noi abbiamo vinto questo. E a mia madre e a mio papà – Janet Leigh e Tony, ndr – tutti e due hanno avuto la nomination per caegorie diverse”. CosìLee, emozionata ha ritirato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Niente di nuovo sul fronte occidentale, cosa c'è da sapere sul film premiato agli Oscar - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Oscar 2023, John Travolta in lacrime omaggia Olivia Newton-John -

Nella cornice della storica location del Dolby Theatre di Los Angeles, la serata degliè stata condotta per la terza volta dal presentatore Jimmy Kimmel e si è conclusa con la vittoria ...Il film fa il pieno di premi, tra cui miglior film, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. Con ben settela notte degliè andata a 'Everything Everywhere All at Once' , la pellicola è stata giudicata come Miglior film, miglior attrice ( Michelle Yeoh ), migliori registi e migliore sceneggiatura originale ( ...... content creator, registi, giornalisti ed esperti di cinema per discutere delle pellicole candidate aglie delle curiosità e segreti dietro le quinte, mettendo alla prova la loro ...

Quella degli Oscar 2023 è stata un edizione veramente incredibile! Tanti i premi, soprattutto per il film Everything Everywhere All At Once che risulta quello con più premiazioni.