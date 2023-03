Oscar 2023 | Michelle Yeoh vince il premio come miglior attrice

(Di lunedì 13 marzo 2023) Si è conclusa la cerimonia della Notte deglie per ilCate Blanchett per la sua interpetazione in Tàr Si è conclusa l’edizione deglipresso il Dolby Theatre di Los Angeles e tra i vincitori c’è stata Cate Blanchett con ilcon la sua interpretazione nel film Tàr. Si è trattato di un testa a testa molto serrato fino alla fine con l’, protagonista di Everything Everywhere All at Once.ilpiù ambito per la terza volta, andando quindi con 3a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - com_notizie : #Oscar2023, ecco tutti i vincitori di un’edizione controversa! - musicletter : ?????????? ????????, ???????? ?????????? ?? ?????????????????? -

Nella cornice della storica location del Dolby Theatre di Los Angeles, la serata degliè stata condotta per la terza volta dal presentatore Jimmy Kimmel e si è conclusa con la vittoria ...Il film fa il pieno di premi, tra cui miglior film, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. Con ben settela notte degliè andata a 'Everything Everywhere All at Once' , la pellicola è stata giudicata come Miglior film, miglior attrice ( Michelle Yeoh ), migliori registi e migliore sceneggiatura originale ( ...... content creator, registi, giornalisti ed esperti di cinema per discutere delle pellicole candidate aglie delle curiosità e segreti dietro le quinte, mettendo alla prova la loro ...

Tutti i vincitori degli Oscar 2023 la Repubblica

L'attesa e rituale notte degli Oscar si è tenuta nelle scorse ore e ha premiato Everything Everywhere All at Once, pellicola che si è aggiudicata ben 7 statuette, compresa quella più ambita per il ...Torna in sala dal 13 marzo, distribuito con orgoglio da I Wonder Pictures, che in tempi non sospetti aveva preso i diritti per l’Italia, il film che ha trionfato agli Oscar 2023: EVERYTHING EVERYWHERE ...