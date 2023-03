Oscar 2023, Michelle Yeoh prima asiatica a vincere il premio a vincere il premio come migliore attrice (Di lunedì 13 marzo 2023) “Per tutti i ragazzini e le ragazze che mi assomigliano guardando stasera, questo è un faro di speranza e possibilità. Questa è la prova che i sogni sognano in grande e i sogni diventano realtà. E signore, non permettete mai a nessuno di dirvi che avete superato il periodo migliore”. Michelle Yeoh ha ringraziato così ricevendo il suo l’Oscar come migliore attrice nel film Everything Everywhere All at Once (che ha conquistato bel sette statuette) e ha fatto la storia. L’attrice di origine malese, sposata con Jean Todt, è diventata la prima donna asiatica a vincere l’Oscar come migliore attrice domenica sera per la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) “Per tutti i ragazzini e le ragazze che mi assomigliano guardando stasera, questo è un faro di speranza e possibilità. Questa è la prova che i sogni sognano in grande e i sogni diventano realtà. E signore, non permettete mai a nessuno di dirvi che avete superato il periodo”.ha ringraziato così ricevendo il suo l’nel film Everything Everywhere All at Once (che ha conquistato bel sette statuette) e ha fatto la storia. L’di origine malese, sposata con Jean Todt, è diventata ladonnal’domenica sera per la sua ...

