Oscar 2023, Michelle Yeoh migliore attrice protagonista: "A tutte le donne, non lasciate che vi dicano che avete superato il limite. Non mollate" (Di lunedì 13 marzo 2023) Everything Everywhere All at Once ha vinto l'Oscar 2023 come miglior film ed ha fatto il pieno di statuette: sette in tutto (su 11 candidature), compresa quella per la migliore attrice protagonista Michelle Yeoh. È un film di avventura, azione, fantascienza, dramma familiare con tematiche lgbt, comedy e romance tutto insieme e con lo sfondo di grandissima attrazione del metaverso, con protagonista una donna cinese americana. L'opera di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti collettivamente come i visionari Daniels, ossia la Hollywood più indipendente, tornerà in sala da domani, distribuito da I Wonder Pictures che vedendoci lunghissimo lo hanno preso in tempi non sospetti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

