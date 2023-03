Oscar 2023, lo show di Lady Gaga in jeans e senza trucco – Video (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Standing ovation per Lady Gaga agli Oscar 2023. L’artista, senza trucco e con un look sorbio in jeans e t-shirt, si esibisce in una straordinaria versione di Hold my hand, la canzone candidata alla statuetta per il film Top Gun: Maverick. Stefani Joanne Angelina Germanotta riceve l’applauso entusiasta della platea. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Standing ovation peragli. L’artista,e con un look sorbio ine t-shirt, si esibisce in una straordinaria versione di Hold my hand, la canzone candidata alla statuetta per il film Top Gun: Maverick. Stefani Joanne Angelina Germanotta riceve l’applauso entusiasta della platea. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CNNIndonesia : Guillermo del Toro's Pinocchio Jadi Pemenang Oscar 2023 Pertama - team_world : È tutto pronto per la notte più importante del Cinema: scopri tutto sugli #Oscars 2023 - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - ledicoladelsud : Oscar 2023, vince Ke Huy Quan: il ‘bambino’ di Indiana Jones e dei Goonies - ilmessaggeroit : #oscar 2023: vincitori, premi, red carpet: tutto quello che c'è da sapere -