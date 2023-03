Oscar 2023 | l’anno dell’Irlanda e il trionfo del cinema asiatico

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri sera si è svolta l’annuale cerimonia degli Academy Awards, più conosciuti semplicemente con il nome di. Quella che è da poche ore terminata, non era certo un’edizione come tutte le altre, visto che ci siamo lasciati alle spalle la 95° edizione degli. Ecco quindi tutte le considerazioni più interessanti, che la serata più importante delhollywoodiano ha fornito.: LA GRANDE ONDA VERDE Non è certo un mistero che l’Irlanda ha regalato alcuni dei più grandi talenti dell’industriatografica, eppure possiamo affermare che questo è statoin cui più di tutti è stato riconosciuto il patrimoniotografico dell’Isola di Smeraldo: “The great green wave”, come lo ha definiti il The Guardian. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Questi i premi della 95/a edizione degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles #ANSA - NetflixIT : Recap dei premi vinti da Netflix agli oscar 2023 ???? - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: OSCAR 2023 | Cade un fotografo sul red carpet, Lady Gaga si ferma e lo aiuta a rialzarsi. La buona azione della stella de… - stefyfu29 : RT @OndeFunky: Il discorso di Michelle Yeoh agli Oscar 2023: «Donne, non permettete a nessuno di dirvi che avete passato l’età migliore» ht… -

Nove nomination, quattro premiportati a casa: il film tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale , diretto da Edward Berger, potrà non aver fatto discutere come Everything Everywhere All at Once , ma appartiene al ...Leggi Anche, i migliori escono senza premi. Il buonismo travestito e il bisogno di Hollywood di sentirsi a posto con la coscienza Insomma l'eccezionalità per molti dolorosa di un'esistenza ...Ke Huy Quan è anche il vincitore dell'al miglior attore non protagonista di questa edizione. LEGGI: TUTTI I VINCITORI

Oscar 2023, la lezione di Lady Gaga Il Fatto Quotidiano

Alla serata degli Oscar 2023 luci accese non soltanto in sala, con l'assegnazione dei premi, i discorsi di accettazione e le esibizioni. Il fuori onda ha rappresentato uno spettacolo nello spettacolo.Christian Cordella torna a far parlare di sé nel mondo del cinema americano: è andato a "Black Panther: Wakanda forever" diretto da Ryan Coogler infatti, l'Oscar per i migliori costumi, realizzati ...