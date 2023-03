Oscar 2023 | Lady Gaga stupisce con la sua performance e il suo look

(Di lunedì 13 marzo 2023)si esibisce alla Cerimonia deglicon Hold My Hand e sorprende presentandosi al naturale Terminata l’attesa Cerimonia di consegna degli(ecco tutti i vincitori delle statuette) e tra gli episodi più importanti della nottata c’è l’esibizione disulle note di Hold My Hand, brano originale scritto per Top Gun: Maverick con Tom Cruise e candidato al premio come Miglior canzone. La pop star prima si è presentata sul red carpet con un abito firmato Versace ma sul palco decide di mettere al centro la sua voce e sorprende con uncasual: jeans neri, capelli raccolti e senza un filo di trucco. Standing ovation delle celebrità presenti al Dolby Theater. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.

