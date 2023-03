Oscar 2023, Lady Gaga soccorre un fotografo caduto sul red carpet. Fan furiosi: “Lui le ha dato una pacca sul sedere” (Di lunedì 13 marzo 2023) Lady Gaga fotografo red carpet video. Sorpresa alla cerimonia degli Oscar 2023. L’artista è apparsa sul palco per regalare un’esibizione di Hold My Hand, la canzone nominata all’Oscar di Top Gun: Maverick. L’esibizione è stato un vero fuori programma in quanto l’artista aveva dichiarato di dover essere costretta a saltare la cerimonia in quanto impegnata ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023)redvideo. Sorpresa alla cerimonia degli. L’artista è apparsa sul palco per regalare un’esibizione di Hold My Hand, la canzone nominata all’di Top Gun: Maverick. L’esibizione è stato un vero fuori programma in quanto l’artista aveva dichiarato di dover essere costretta a saltare la cerimonia in quanto impegnata ... TAG24.

