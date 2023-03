Oscar 2023: Lady Gaga, jeans strappati e maglietta sul palco per raccontare la sua parte più intima (Di lunedì 13 marzo 2023) La cantante sale sul palco e si esibisce senza trucco e senza fronzoli per regalare una sua performance autentica e sincera, così come il suo look. Miss Germanotta ancora una volta riesce a stupire e a farlo senza effetti speciali Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 marzo 2023) La cantante sale sule si esibisce senza trucco e senza fronzoli per regalare una sua performance autentica e sincera, così come il suo look. Miss Germanotta ancora una volta riesce a stupire e a farlo senza effetti speciali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - fattoquotidiano : #Oscars, #MichelleYeoh prima asiatica a vincere il premio a vincere il premio come migliore attrice: il suo discorso - adrcomposer : Sappiamo già come è andata... ma in questa nuova puntata di 'Ascoltare il cinema' pubblicata ieri ci dedicavamo all… -