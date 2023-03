Oscar 2023: Lady Gaga alla fine si è esibita e ha perfino soccorso un fotografo sul red carpet (Di lunedì 13 marzo 2023) Lady Gaga si ferma sul red carpet degli Oscar 2023 per aiutare un fotografo in difficoltà per poi eseguire una struggente versione del brano Hold My Hand, nella colonna sonora di Top Gun: Maverick. A differenza di quanto anticipato alla vigilia, Lady Gaga si è presentata alla cerimonia degli Oscar 2023 per eseguire il brano della colonna sonora di Top Gun: Maverick da lei firmato, nella cinquina delle migliori canzoni. La cantante si è, inoltre, precipitata a soccorrere un fotografo che ha avuto un piccolo incidente sul red carpet al momento del suo arrivo. Lady Gaga è apparsa sul palco degli Academy Awards per offrire ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023)si ferma sul reddegliper aiutare unin difficoltà per poi eseguire una struggente versione del brano Hold My Hand, nella colonna sonora di Top Gun: Maverick. A differenza di quanto anticipatovigilia,si è presentatacerimonia degliper eseguire il brano della colonna sonora di Top Gun: Maverick da lei firmato, nella cinquina delle migliori canzoni. La cantante si è, inoltre, precipitata a soccorrere unche ha avuto un piccolo incidente sul redal momento del suo arrivo.è apparsa sul palco degli Academy Awards per offrire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - Cribbiolina : RT @TgLa7: #Oscars2023 Miglior film 'Everything everywhere all at once' dei Daniels, che, forte di 11 nominations, ha portato a casa 7 stat… - starwarsnewsit : Tutti i Premi Oscar vinti dalla la saga di Star Wars - -