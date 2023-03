Oscar 2023, Lady Gaga aiuta un fotografo caduto a rialzarsi. Poi lui le tocca il fianco e lei reagisce così – VIDEO (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono diventate subito virali sui social queste immagini che immortalano una scena avvenuta sul red carpet (o meglio, lo “champagne carpet” visto il nuovo colore) degli Oscar 2023. Protagonisti dell’episodio sono Lady Gaga e un fotografo. Cosa è successo? Come si vede nel filmato girato e poi pubblicato in Rete da uno dei presenti, la cantante – elegantissima con l’abito nero più iconico dell’ultima sfilata di Versace – stava entrando al Dolby Theatre di Los Angeles dove si sarebbe tenuta la cerimonia di consegna delle prestigiose statuette quando un fotografo che camminava in senso contrario è inciampato cadendo a terra. Lei non ci ha pensato un attimo e gli è andata incontro aiutandolo a rialzarsi. Fin qui tutto bene se non fosse che poi l’uomo, nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono diventate subito virali sui social queste immagini che immortalano una scena avvenuta sul red carpet (o meglio, lo “champagne carpet” visto il nuovo colore) degli. Protagonisti dell’episodio sonoe un. Cosa è successo? Come si vede nel filmato girato e poi pubblicato in Rete da uno dei presenti, la cantante – elegantissima con l’abito nero più iconico dell’ultima sfilata di Versace – stava entrando al Dolby Theatre di Los Angeles dove si sarebbe tenuta la cerimonia di consegna delle prestigiose statuette quando unche camminava in senso contrario è inciampato cadendo a terra. Lei non ci ha pensato un attimo e gli è andata incontrondolo a. Fin qui tutto bene se non fosse che poi l’uomo, nel ...

