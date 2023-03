Oscar 2023, l’abbraccio tra Harrison Ford e Ke Huy Quan – Video (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Harrison Ford e Ke Huy Quan si ritrovano, a quasi 40 anni da ‘Indiana Jones e il tempio maledetto’, sul palco degli Oscar 2023. Ford ha presentato il premio per il miglior film, la statuetta più ambita, e Quando Quan è salito sul palco insieme al resto del team di ‘Everything Everywhere All at Once’ per accettare la statuetta, non ha saputo trattenere l’emozione abbracciando il suo ‘mentore’. L’attore vietnamita è stato premiato anche come miglior attore non protagonista sempre per ‘Everything everywhere all at once’, L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) –e Ke Huysi ritrovano, a quasi 40 anni da ‘Indiana Jones e il tempio maledetto’, sul palco degliha presentato il premio per il miglior film, la statuetta più ambita, edoè salito sul palco insieme al resto del team di ‘Everything Everywhere All at Once’ per accettare la statuetta, non ha saputo trattenere l’emozione abbracciando il suo ‘mentore’. L’attore vietnamita è stato premiato anche come miglior attore non protagonista sempre per ‘Everything everywhere all at once’, L'articolo proviene da Italia Sera.

Nel backstage degli Oscar Le foto di chi aspetta il proprio turno per salire sul palco e delle reazioni di chi lo lascia con la statuetta in mano.

Oscar 2023, il fotografo inciampa e cade: Lady Gaga corre ad aiutarlo Lady Gaga, con il suo abito firmato "Versace", è stata tra le protagoniste di questa 95esima edizione degli Academy Awards. Sul red carpet degli Oscar la cantante non ha solo sfilato: è corsa immediatamente in aiuto del fotografo Chris Polk, accidentalmente caduto mentre cercava di ottenere una ripresa ravvicinata del look della star.

Oscar 2023, Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a vincere il premio come Miglior attrice protagonista Michelle Yeoh ha trionfato nella notte degli Oscar 2023 vincendo la statuetta come Miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Everything Everywhere All at Once - che si è portato a casa il premio come Miglior Film - diventando così la prima attrice asiatica a vincere questo premio.

Cosa ci faceva Jean Todt alla cerimonia degli Oscar 2023 Alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 c'era anche Jean Todt, in supporto alla moglie Michelle Yeoh, vincitrice della statuetta come miglior attrice protagonista.