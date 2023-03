Oscar 2023 | la lista completa di tutti i vincitori

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 marzo 2023) Dal Dolby Theatre di Los Angeles Jimmy Kimmel ieri sera ha presentato la 95ª edizione dei premi(qui il red carpet dell’evento). A farla da padrone è stato Everything Everywhere All at Once, che ha fatto la storia vincendo in tutte le categorie principali, il film nel complesso ha ottenuto ben 7 statuette. Briciole per Avatar La Via dell’Acqua e Top Gun Maverick, che hanno trionfato solo in ‘Migliori effetti speciali’ e ‘Miglior sonoro’. Serata indimenticabile per Jamie Lee Curtis, che a 64 anni vince il suo primocome ‘attrice non protagonista’. A bocca asciutta Rihanna e Lady Gaga, che però ci hanno regalato due belle esibizioni. “I know it looks like I’m standing up here by myself, but I am not. I am hundreds of people…we just won an.” Jamie Lee Curtis accepts the Academy Award for Best Actress in a Supporting ...