Oscar 2023 | Ke Huy Quan di Everything è il miglior attore non protagonista

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’per ilnonè stato vinto da Ke HuyperEverywhere All at Once. “Mamma ho appena vinto un”, ha detto Ke Huy. “Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finito qui. Sono storie reali, non è cinema, è il vero sogno americano che si avvera”, ha detto tra le lacrime l’vietnamita diEverywhere All at Once che ha ringraziato la mamma “per tutto quello che hai fatto per me”. Tra i ringraziamenti, sempre piangendo a dirotto, la moglie: “mi ha sempre sostenuto per tutti questi 22 anni e detto che prima o poi ce l’avrei fatta”. “Grazie per avermi accolto nuovamente”, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - ge_group : #13Marzo #Oscar2023, i vincitori: #EverythingEverywhereAllAtOnce trionfa. Brendan Fraser miglior attore. #LadyGaga… - PinoPinocchio64 : Lady Gaga in jeans strappati e senza trucco si esibisce sul palco degli Oscar 2023 -

Il trailer de La Sirenetta è stato trasmesso ufficialmente durante la cerimonia degli. Halle Bailey, del resto, era presente alla cerimonia, quindi c'era da aspettarselo. Il trailer non ...Lady Gaga in versione mai vista: senza trucco, maglietta nera e jeans strappati. Per Rihanna look sexy col pancione in ...E ce l'ha fatta Daniel Kwan , regista insieme a Daniel Scheinert ("i Daniels") di Everything everywhere all at once , il film trionfatore degli(che da domani torna in sala), undici ...

Pagelle Oscar 2023, i voti a film e attori: che malmostoso Hugh Grant (voto 4); che generoso Colin Farrell (8) Corriere della Sera

Lady Gaga conquista tutti la notte degli Oscar 2023 con la sua semplicità: si esibisce, infatti, in jeans e maglia, ma soprattutto senza trucco. Una rivoluzione della sua figura d’artista che ...A Daniel Kwan e Daniel Scheinert la statuetta come miglior regia per "Every thing Everywhere All at Once", il film che si è aggiudicato 7 statuette. Oltre al miglior film,anche quello per l'attrice pr ...