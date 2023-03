Oscar 2023: Ke Huy Quan abbraccia Harrison Ford, la commovente reunion di Indiana Jones (Di lunedì 13 marzo 2023) Harrison Ford e Ke Huy Quan riuniti in un abbraccio sul palco degli Oscar 2023 a 38 anni da Indiana Jones e il tempio maledetto. Dopo 38 anni le star di Indiana Jones e il tempio maledetto Harrison Ford e Ke Huy Quan sono tornate a riunirsi, stavolta sul palco degli Oscar 2023, Quando Ford ha presentato l'Oscar per il miglior film, andato a Everything Everywhere All At Once. Quando Quan è salito sul palco insieme al resto del team di Everything Everywhere All at Once per accettare l'Oscar per il miglior film negli ultimi minuti della trasmissione, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023)e Ke Huyriuniti in un abbraccio sul palco deglia 38 anni dae il tempio maledetto. Dopo 38 anni le star die il tempio maledettoe Ke Huysono tornate a riunirsi, stavolta sul palco deglidoha presentato l'per il miglior film, andato a Everything Everywhere All At Once.doè salito sul palco insieme al resto del team di Everything Everywhere All at Once per accettare l'per il miglior film negli ultimi minuti della trasmissione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - Cribbiolina : RT @TgLa7: #Oscars2023 Miglior film 'Everything everywhere all at once' dei Daniels, che, forte di 11 nominations, ha portato a casa 7 stat… - starwarsnewsit : Tutti i Premi Oscar vinti dalla la saga di Star Wars - -