Oscar 2023: John Travolta piange ricordando Olivia Newton-John durante il tributo In Memoriam (Di lunedì 13 marzo 2023) Nell'omaggiare la collega Olivia Newton-John durante il tributo In Memoriam, John Travolta non è riuscito a trattenere le lacrime. Un commosso John Travolta ha introdotto il segmento "In Memoriam" agli Oscar 2023. L'attore non è riuscito a trattenere le lacrime al momento di ricordare l'amica e collega di Grease Olivia Newton John, che è morta nell'agosto dello scorso anno. "Ognuno di loro ha lasciato un segno individuale e indelebile in noi", ha detto John Travolta dal palco. "Hanno toccato i nostri ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Nell'omaggiare la collegailInnon è riuscito a trattenere le lacrime. Un commossoha introdotto il segmento "In" agli. L'attore non è riuscito a trattenere le lacrime al momento di ricordare l'amica e collega di Grease, che è morta nell'agosto dello scorso anno. "Ognuno di loro ha lasciato un segno individuale e indelebile in noi", ha dettodal palco. "Hanno toccato i nostri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Questi i premi della 95/a edizione degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles #ANSA - NetflixIT : Recap dei premi vinti da Netflix agli oscar 2023 ???? - 20ennipaperoni : Per Disney un flop sicuramente prevedibile, ma forse non a questi livelli. Che ne pensate? - soundsblogit : Lady Gaga agli Oscar 2023: l’esibizione di ‘Hold my hand’ e la polemica sul fotografo soccorso (video) -