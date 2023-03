Oscar 2023, Jimmy Kimmel non cita lo schiaffo di Will Smith ma dice: “Se qualcuno mi mette le mani addosso scateno Creed e Spiderman” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Se qualche cosa di imprevedibile o violento succede, fate quel avete fatto l’anno scorso: assolutamente niente“. Jimmy Kimmel, arrivato paracadutato sul palcoscenico del Dolby Theatre di Los Angeles, ha presentato la notte degli Oscar 2023 (che almeno quest’anno è andata liscia o quasi) non citando mai l’incidente dello schiaffo dell’anno ma non risparmiando le battute. Ilprimo riferimento è stato all’immobilismo di tutti un anno fa quando Will Smith, poi premiato con l’Oscar come migliore attore, schiaffeggiò Chris Rock innescando una polemica durata per mesi. Il comico ha scherzato sulla questione mai nominare i due protagonisti: “Se qualcuno mi mette le mani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) “Se qualche cosa di imprevedibile o violento succede, fate quel avete fatto l’anno scorso: assolutamente niente“., arrivato paracadutato sul palcoscenico del Dolby Theatre di Los Angeles, ha presentato la notte degli(che almeno quest’anno è andata liscia o quasi) nonndo mai l’incidente dellodell’anno ma non risparmiando le battute. Ilprimo riferimento è stato all’immobilismo di tutti un anno fa quando, poi premiato con l’come migliore attore, schiaffeggiò Chris Rock innescando una polemica durata per mesi. Il comico ha scherzato sulla questione mai nominare i due protagonisti: “Semile...

