Oscar 2023, Jamie Lee Curtis miglior attrice non protagonisti. La dedica ai genitori che erano stati candidati senza mai vincere (Di lunedì 13 marzo 2023) Un orgoglio doppio per Jamie Lee Curtis: la vittoria di un Oscar e la soddisfazione di essere la prima della sua famiglia di artisti a conquistare la statuetta. La sua vittoria, in una delle categorie più competitive di quest’anno, ha negato la vittoria ad Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever). La vittoria di Curtis può essere considerata una rarità perché è un caso in cui i cui entrambi i genitori sono stati candidati all’Oscar: Tony Curtis fu nominato per The Defiant Ones (La prete di fango) nel 1959 e Janet Leigh è stata nominata nel 1961 per Psycho. Commossa l’attrice ha reso omaggio ai suoi genitori. “Mia madre e mio padre sono stati entrambi nominati agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Un orgoglio doppio perLee: la vittoria di une la soddisfazione di essere la prima della sua famiglia di artisti a conquistare la statuetta. La sua vittoria, in una delle categorie più competitive di quest’anno, ha negato la vittoria ad Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever). La vittoria dipuò essere considerata una rarità perché è un caso in cui i cui entrambi isonoall’: Tonyfu nominato per The Defiant Ones (La prete di fango) nel 1959 e Janet Leigh è stata nominata nel 1961 per Psycho. Commossa l’ha reso omaggio ai suoi. “Mia madre e mio padre sonoentrambi nominati agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - cristianodemajo : RT @RivistaStudio: Sono stati gli Oscar del 'non è mai troppo tardi', come raccontano le statuette a Michelle Yeoh, Brendan Fraser e soprat… - comingsoonit : I premi di cinema sono quello che sono e valgono quello che valgono, ma impossibile non avere l'impressione che a q… -