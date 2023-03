Oscar 2023: incetta di premi per Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh e Brendan Fraser miglior attrice e attore protagonista (Di lunedì 13 marzo 2023) Brendan Fraser Stanotte, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, è andata in scena la 95esima edizione degli Oscar, condotta per l’occasione da Jimmy Kimmel. A primeggiare, tra tutti i film candidati, è stato Everything Everywhere All at Once, che ha fatto incetta di statuette. Niente da fare, invece, per Le Pupille, cortometraggio diretto da Alice Rohrwacher, e Aldo Signoretti, candidato in quanto membro del reparto trucco di Elvis insieme a Mark Coulier e Jason Baird. Entrando nello specifico, Everything Everywhere All at Once si è portato a casa 7 Oscar su 11 candidature: oltre ad essere stato ‘eletto’ come il miglior Film, ha infatti avuto l’Oscar per la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 marzo 2023)Stanotte, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, è andata in scena la 95esima edizione degli, condotta per l’occasione da Jimmy Kimmel. A primeggiare, tra tutti i film candidati, è statoAll at, che ha fattodi statuette. Niente da fare, invece, per Le Pupille, cortometraggio diretto da Alice Rohrwacher, e Aldo Signoretti, candidato in quanto membro del reparto trucco di Elvis insieme a Mark Coulier e Jason Baird. Entrando nello specifico,All atsi è portato a casa 7su 11 candidature: oltre ad essere stato ‘eletto’ come ilFilm, ha infatti avuto l’per la ...

