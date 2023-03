Oscar 2023: in un video la reazione della famiglia di Michelle Yeoh all'annuncio della vittoria dell'attrice (Di lunedì 13 marzo 2023) La famiglia di Michelle Yeoh ha festeggiato la vittoria agli Oscar 2023 dell'attrice e un video immortala la reazione allo storico primato stabilito dalla protagonista di Everything Everywhere All At Once. La madre dell'attrice Michelle Yeoh non è riuscita a trattenere le lacrime nel momento dell'annuncio della vittoria della figlia agli Oscar 2023, come rivela un emozionante video condiviso online. Nel filmato si assiste infatti alla ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Ladiha festeggiato laaglie unimmortala laallo storico primato stabilito dalla protagonista di Everything Everywhere All At Once. La madrenon è riuscita a trattenere le lacrime nel momentofiglia agli, come rivela un emozionantecondiviso online. Nel filmato si assiste infatti alla ...

