Oscar 2023, il premio per miglior film va a Everything Everywhere All at Once (Di lunedì 13 marzo 2023) La 95esima edizione dei premi Oscar, uno dei più ambiti premi per il cinema americano, riserva la maggior parte della sua attenzione al film Everything Everywhere All at Once, già presente in Italia nel 2022 su Prime Video e riportato nelle sale dal 2 febbraio, proprio in occasione della sua candidatura all’Academy Award. Il film diretto dai registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, vince 7 Oscar: miglior film miglior attrice con Michelle Yeoh miglior regista con Daniel Kwan e Daniel Scheinert miglior sceneggiatura originale miglior editing con Paul Rogers miglior attrice non protagonista con Jamie Lee ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 13 marzo 2023) La 95esima edizione dei premi, uno dei più ambiti premi per il cinema americano, riserva la maggior parte della sua attenzione alAll at, già presente in Italia nel 2022 su Prime Video e riportato nelle sale dal 2 febbraio, proprio in occasione della sua candidatura all’Academy Award. Ildiretto dai registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, vince 7attrice con Michelle Yeohregista con Daniel Kwan e Daniel Scheinertsceneggiatura originaleediting con Paul Rogersattrice non protagonista con Jamie Lee ...

