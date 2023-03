Oscar 2023, i vincitori: Everything everywhere all at once trionfa. Brendan Fraser miglior attore. Lady Gaga emoziona (in jeans e senza trucco) (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono colorati di Asia e parlano tedesco gli Oscar 2023. Everything everywhere all at once e Niente di nuovo sul fronte occidentale trionfano e raccolgono quasi anche le briciole. Il film dei The Daniels si porta a casa ben 7 Oscar su 11 nomination (film, regia, sceneggiatura, montaggio, attrice protagonista, attore e attrice non protagonista); mentre quello del tedesco Edward Berger, tratto dal romanzo di Erich Maria Remarque, 4 su 9 (film internazionale, fotografia, colonna sonora, scenografia). GRANDE EMOZIONE PER Fraser – Sconfitti clamorosamente Elvis, The Fabelmans, Tar e Gli spiriti dell’isola (tutti a 0). Mentre The Whale segna due (miglior attore e trucco) e Black Panther: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono colorati di Asia e parlano tedesco gliall ate Niente di nuovo sul fronte occidentaleno e raccolgono quasi anche le briciole. Il film dei The Daniels si porta a casa ben 7su 11 nomination (film, regia, sceneggiatura, montaggio, attrice protagonista,e attrice non protagonista); mentre quello del tedesco Edward Berger, tratto dal romanzo di Erich Maria Remarque, 4 su 9 (film internazionale, fotografia, colonna sonora, scenografia). GRANDE EMOZIONE PER– Sconfitti clamorosamente Elvis, The Fabelmans, Tar e Gli spiriti dell’isola (tutti a 0). Mentre The Whale segna due () e Black Panther: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CNNIndonesia : Guillermo del Toro's Pinocchio Jadi Pemenang Oscar 2023 Pertama - team_world : È tutto pronto per la notte più importante del Cinema: scopri tutto sugli #Oscars 2023 - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - ledicoladelsud : Oscar 2023, vince Ke Huy Quan: il ‘bambino’ di Indiana Jones e dei Goonies - ilmessaggeroit : #oscar 2023: vincitori, premi, red carpet: tutto quello che c'è da sapere -