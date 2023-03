Oscar 2023: i look più belli della serata (Di lunedì 13 marzo 2023) Reduce da un’edizione passata che ha visto come protagonista il pugno che l’attore Will Smith ha sferrato contro Chris Rock, sembra che questa volta l’Academy voglia rassicurarci già dall’inizio scegliendo infatti un colore caldo e tenue come sfondo per la passerella degli ospiti. La presentatrice Nicole Kidman ha scelto un abito nero Giorgio Armani Privé, interamente ricamato in paillettes e caratterizzato da grandi rose di perline argentate sulla spalla e in vita. Anche l’attore Ke Huy Quan candidato come miglior attore non protagonista per il film Everything Everywhere All at Once ha scelto Giorgio Armani per l’occasione, nel dettaglio uno smoking nero della collezione Made to Measure con revere sciallato e rifinito. Fiera sostenitrice dei suoi ideali, questa volta Cate Blanchett indossa un top asimmetrico in velluto blu proveniente da un archivio segreto e inedito, ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023) Reduce da un’edizione passata che ha visto come protagonista il pugno che l’attore Will Smith ha sferrato contro Chris Rock, sembra che questa volta l’Academy voglia rassicurarci già dall’inizio scegliendo infatti un colore caldo e tenue come sfondo per la passerella degli ospiti. La presentatrice Nicole Kidman ha scelto un abito nero Giorgio Armani Privé, interamente ricamato in paillettes e caratterizzato da grandi rose di perline argentate sulla spalla e in vita. Anche l’attore Ke Huy Quan candidato come miglior attore non protagonista per il film Everything Everywhere All at Once ha scelto Giorgio Armani per l’occasione, nel dettaglio uno smoking nerocollezione Made to Measure con revere sciallato e rifinito. Fiera sostenitrice dei suoi ideali, questa volta Cate Blanchett indossa un top asimmetrico in velluto blu proveniente da un archivio segreto e inedito, ...

