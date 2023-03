Oscar 2023, i Daniels contro la legge anti-drag: "Travestirsi non è una minaccia per nessuno" (Di lunedì 13 marzo 2023) Il commento di Daniel Scheinert, premiato con l'Oscar 2023 come miglior regista insieme a Daniel Kwan per Everything Everywhere All at Once, arrivano dopo che il Tennessee ha recentemente approvato una legge che impedisce alle drag queen di esibirsi in luoghi pubblici. Daniel Kwan e Daniel Scheinert hanno vinto il premio per la migliore regia agli Oscar 2023 per il loro film Everything Everywhere All at Once, e dopo aver dedicato l'Oscar a "tutte le mamme del mondo", Scheinert ha rilasciato una dichiarazione polemica contro le leggi anti-drag e anti-LGBTQ promulgate in Tennessee. "Questo è dedicato alle mamme del mondo, alle nostre mamme, in particolare mia mamma e mio papà, grazie per non aver ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Il commento di Daniel Scheinert, premiato con l'come miglior regista insieme a Daniel Kwan per Everything Everywhere All at Once, arrivano dopo che il Tennessee ha recentemente approvato unache impedisce allequeen di esibirsi in luoghi pubblici. Daniel Kwan e Daniel Scheinert hanno vinto il premio per la migliore regia agliper il loro film Everything Everywhere All at Once, e dopo aver dedicato l'a "tutte le mamme del mondo", Scheinert ha rilasciato una dichiarazione polemicale leggi-LGBTQ promulgate in Tennessee. "Questo è dedicato alle mamme del mondo, alle nostre mamme, in particolare mia mamma e mio papà, grazie per non aver ...

