Oscar 2023, Hugh Grant: "Accanto a Andie MacDowell sembro uno scroto"

Hugh Grant ha lodato la bellezza della collega di Quattro matrimoni e un funerale Andie MacDowell, con lui sul palco degli Oscar 2023, definendosi uno scroto a confronto. Le star di Quattro matrimoni e un funerale, Hugh Grant e Andie MacDowell, sono stati protagonisti di un piccola reunion su palco degli Oscar 2023, nel corso della quale il divo inglese si è definito uno scroto a confronto della bellissima collega. Hugh Grant e Andie MacDowell sono apparsi sul palco degli Oscar 2023 per presentare il premio per la miglior scenografia.

