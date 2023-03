Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once vince 7 statuette. Brendan Fraser è il miglior attore (Di lunedì 13 marzo 2023) Tutti i vincitori degli Oscar 2023, che hanno visto trionfare il film dei The Daniels Everything Everywhere All at Once e Niente di nuovo sul fronte occidentale Niente di nuovo sul fronte hollywoodiano. O meglio, tutto o quasi si è svolto secondo i pronostici. La notte degli Oscar 2023 ha visto trionfare Everything Everywhere All at Once nelle principali categorie, con sette statuette su undici nomination. Il film dei The Daniels è entrato a far parte dei Big Five, avendo vinto in quasi tutte le categorie principali come Accadde una notte, Qualcuno volò sul nido del cuculo e Il silenzio degli innocenti. Gli è mancato solo il premio come miglior attore, che è stato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Tutti i vincitori degli, che hanno visto trionfare il film dei The DanielsAll ate Niente di nuovo sul fronte occidentale Niente di nuovo sul fronte hollywoodiano. O meglio, tutto o quasi si è svolto secondo i pronostici. La notte degliha visto trionfareAll atnelle principali categorie, con settesu undici nomination. Il film dei The Daniels è entrato a far parte dei Big Five, avendo vinto in quasi tutte le categorie principali come Accadde una notte, Qualcuno volò sul nido del cuculo e Il silenzio degli innocenti. Gli è mancato solo il premio come, che è stato ...

