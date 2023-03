Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once è il miglior film! (Di lunedì 13 marzo 2023) Al termine della notte degli Oscar 2023 a vincere il premio come miglior film è Everything Everywhere All at Once, la sensazionale pellicola scritta e diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert Scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, sotto lo pseudonimo di Daniels, Everything Everywhere All at Once è un film del 2022 che ha riscosso un successo tanto inaspettato quanto meritato. Presentato per la prima volta al South by Southwest nel marzo dello scorso anno, in Italia è arrivato grazie a I Wonder Pictures a partire da ottobre e, a seguire del successo ai Golden Globes 2023 (dove ha riscattato ben due statuette, quella di miglior attrice in un film commedia o musicale e ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 marzo 2023) Al termine della notte deglia vincere il premio comefilm èAll at, la sensazionale pellicola scritta e diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert Scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, sotto lo pseudonimo di Daniels,All atè un film del 2022 che ha riscosso un successo tanto inaspettato quanto meritato. Presentato per la prima volta al South by Southwest nel marzo dello scorso anno, in Italia è arrivato grazie a I Wonder Pictures a partire da ottobre e, a seguire del successo ai Golden Globes(dove ha riscattato ben due statuette, quella diattrice in un film commedia o musicale e ...

