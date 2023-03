Oscar 2023: ecco tutti i vincitori (Di lunedì 13 marzo 2023) La notte degli Oscar 2023 premia Everything Everywhere All at Once: il film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert vince sette statuette tra cui quella come miglior film. Niente da fare, invece, per gli italiani: Alice Rohrwacher, candidata nella categoria miglior cortometraggio con Le Pupille, e Aldo Signoretti candidato nella sezione miglior trucco, tornando a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) La notte deglipremia Everything Everywhere All at Once: il film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert vince sette statuette tra cui quella come miglior film. Niente da fare, invece, per gli italiani: Alice Rohrwacher, candidata nella categoria miglior cortometraggio con Le Pupille, e Aldo Signoretti candidato nella sezione miglior trucco, tornando a L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - serenel14278447 : Oscar: migliore colonna sonora Sul Fronte occidentale - serenel14278447 : Oscar: Brendan Fraser miglior attore -