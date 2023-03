Oscar 2023: ecco chi è stato dimenticato nel momento "In Memoriam" (Di lunedì 13 marzo 2023) Presentato da John Travolta, il momento più commovente della serata anche quest'anno non è stato esente da gravi dimenticanze. Il momento "In Memoriam" è uno dei più commoventi nella Notte degli Oscar e anche quest'anno non è stato da meno, anche se ci sono state delle gravi dimenticanze. John Travolta ha introdotto il segmento, arrivando a commuoversi profondamente dopo aver ricordato la sua co-star di Grease Olivia Newton-John. "Ci hanno fatto sorridere e sono diventati cari amici a cui rimarremo sempre irrimediabilmente devoti", ha detto Travolta prima dell'inizio del video. Nella notte che ha visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once, gli Oscar hanno celebrato gli attori e i registi che abbiamo perso nel corso dell'ultimo anno … Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Presentato da John Travolta, ilpiù commovente della serata anche quest'anno non èesente da gravi dimenticanze. Il"In" è uno dei più commoventi nella Notte deglie anche quest'anno non èda meno, anche se ci sono state delle gravi dimenticanze. John Travolta ha introdotto il segmento, arrivando a commuoversi profondamente dopo aver ricordato la sua co-star di Grease Olivia Newton-John. "Ci hanno fatto sorridere e sono diventati cari amici a cui rimarremo sempre irrimediabilmente devoti", ha detto Travolta prima dell'inizio del video. Nella notte che ha visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once, glihanno celebrato gli attori e i registi che abbiamo perso nel corso dell'ultimo anno …

