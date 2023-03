Oscar 2023: cos’è successo alla moda? (Di lunedì 13 marzo 2023) L’evento più sobrio, prestigioso e atteso di stagione ha trovato, anche quest’anno, un modo per far parlare di sè. Agli Oscar 2023 il tappeto rosso si è rivelato più cauto che mai. Un’importante kermesse di attori e celebrità hanno animato uno dei più emozionati ed eccitanti Red Carpet della ceremony season, la cui parola chiave di quest’anno è stata: classicità. Una scelta di stile decisamente insolita, che riporta immediatamente al mood della Paris Fashion Week appena conclusa. Oscar 2023, cos’è successo al glamour di un tempo? Per quanto siano amati e seguiti dal fashion system, gli Oscar non sono e non sono mai stati come il MET Gala. Gli sforzi di ingaggiare lo stesso direttore creativo, Rick Avila, e di sostituire il tappeto rosso con uno color champagne per ... Leggi su amica (Di lunedì 13 marzo 2023) L’evento più sobrio, prestigioso e atteso di stagione ha trovato, anche quest’anno, un modo per far parlare di sè. Agliil tappeto rosso si è rivelato più cauto che mai. Un’importante kermesse di attori e celebrità hanno animato uno dei più emozionati ed eccitanti Red Carpet della ceremony season, la cui parola chiave di quest’anno è stata: classicità. Una scelta di stile decisamente insolita, che riporta immediatamente al mood della Paris Fashion Week appena conclusa.al glamour di un tempo? Per quanto siano amati e seguiti dal fashion system, glinon sono e non sono mai stati come il MET Gala. Gli sforzi di ingaggiare lo stesso direttore creativo, Rick Avila, e di sostituire il tappeto rosso con uno color champagne per ...

