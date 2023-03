Oscar 2023, con ‘Naatu Naatu’ vittoria storica musica indiana dopo 95 anni (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Tra le grandi sorprese della notte degli Oscar c’è sicuramente l’irrompere della musica indiana, che ha trionfato sul palco dell’Academy Awards. Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M.M. Keeravani hanno ottenuto la statuetta d’oro per la miglior Canzone Originale con ‘Naatu Naatu’, brano colonna sonora nel film ‘RRR’ (Rise Roar Revolt). Un’impresa oltre ogni immaginazione, se si pensa che in gara c’erano anche le attuali regine incontrastate del mercato musicale del pianeta, ovvero Rihanna e Lady Gaga, che sono dunque due delle grandi sconfitte di questa edizione. Oscar 2023, lo show di Lady Gaga in jeans e senza trucco – Video Un brano che presenta sonorità inedite, a cui siamo decisamente poco abituati, interamente cantato in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Tra le grandi sorprese della notte deglic’è sicuramente l’irrompere della, che ha trionfato sul palco dell’Academy Awards. Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M.M. Keeravani hanno ottenuto la statuetta d’oro per la miglior Canzone Originale con, brano colonna sonora nel film ‘RRR’ (Rise Roar Revolt). Un’impresa oltre ogni immaginazione, se si pensa che in gara c’erano anche le attuali regine incontrastate del mercatole del pianeta, ovvero Rihanna e Lady Gaga, che sono dunque due delle grandi sconfitte di questa edizione., lo show di Lady Gaga in jeans e senza trucco – Video Un brano che presenta sonorità inedite, a cui siamo decisamente poco abituati, interamente cantato in ...

