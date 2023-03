Oscar 2023: Brendan Fraser vince il premio come Miglior Attore! (Di lunedì 13 marzo 2023) Al termine della cerimonia della Notte degli Oscar 2023, Brendan Fraser è stato incoronato come Miglior Attore per la sua interpretazione in The Whale: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Ammettiamolo: Brendan Fraser non è mai stato l’attore dei film indimenticabili. Sì, possiamo certamente ricordare la saga de La Mummia come uno dei capisaldi di chi è nato, cresciuto e ha vissuto la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, ma poco altro effettivamente ha avuto un impatto decisivo sul mondo cinematografico. Questo fino allo scorso anno, quando l’attore si è calato nei panni di Charlie, protagonista di The Whale, diretto da Darren Aronofsky. E da lì il tripudio. Dopo essere stato candidato ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 marzo 2023) Al termine della cerimonia della Notte degliè stato incoronatoAttore per la sua interpretazione in The Whale: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Ammettiamolo:non è mai stato l’attore dei film indimenticabili. Sì, possiamo certamente ricordare la saga de La Mummiauno dei capisaldi di chi è nato, cresciuto e ha vissuto la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, ma poco altro effettivamente ha avuto un impatto decisivo sul mondo cinematografico. Questo fino allo scorso anno, quando l’attore si è calato nei panni di Charlie, protagonista di The Whale, diretto da Darren Aronofsky. E da lì il tripudio. Dopo essere stato candidato ...

