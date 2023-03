Oscar 2022, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi (Di lunedì 13 marzo 2023) Oscar 2023, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi Oscar 2023 vincitori – Chi ha vinto i premi Oscar 2023 assegnati nella notte italiana tra il 12 e il 13 marzo ad Hollywood? A trionfare sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Nomination Quali erano i candidati alla vittoria dei vari premi Oscar 2023? Eccoli divisi per categorie di appartenenza (in grassetto i vincitori): Miglior Film Niente di nuovo sul fronte occidentale Avatar: La via dell’acqua Gli spiriti dell’isola Elvis Everything Everywhere All at Once The Fabelmans Tár Top Gun: Maverick Triangle of Sadness Women Talking Miglior Regia Gli Spiriti dell’Isola – Martin McDonagh Everything Everywhere All at ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023)2023, i: chi ha2023– Chi ha2023 assegnati nella notte italiana tra il 12 e il 13 marzo ad Hollywood? A trionfare sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Nomination Quali erano i candidati alla vittoria dei vari2023? Eccoli divisi per categorie di appartenenza (in grassetto i): Miglior Film Niente di nuovo sul fronte occidentale Avatar: La via dell’acqua Gli spiriti dell’isola Elvis Everything Everywhere All at Once The Fabelmans Tár Top Gun: Maverick Triangle of Sadness Women Talking Miglior Regia Gli Spiriti dell’Isola – Martin McDonagh Everything Everywhere All at ...

