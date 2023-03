Oroscopo Paolo Fox Martedì 14 Marzo 2023: Vergine agitato (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Marzo 14 2023 Ariete È arrivato il momento di ritrovare un vostro equilibrio interiore che nell’ultimo periodo sembra perso. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, c’è ancora da stringere i denti per un altro po’ di tempo ma la fase di rinascita sta per arrivare. Toro La luna è dissonante quindi meglio non incrementare le discussioni. Tutte le nuove storie, invece, non sono proprio il massimo quindi forse sarebbe meglio prendersi un po’ di tempo per se stessi. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di cambiamento è tanta. Fatevi avanti. Gemelli Giornata molto interessante per le questioni sentimentali. Attenzione solo alla possibile interferenza di qualcuno di esterno. Sul lavoro sarebbe meglio evitare i rischi ed essere un po’ più ... Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023) L’diFox per oggi,14Ariete È arrivato il momento di ritrovare un vostro equilibrio interiore che nell’ultimo periodo sembra perso. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, c’è ancora da stringere i denti per un altro po’ di tempo ma la fase di rinascita sta per arrivare. Toro La luna è dissonante quindi meglio non incrementare le discussioni. Tutte le nuove storie, invece, non sono proprio il massimo quindi forse sarebbe meglio prendersi un po’ di tempo per se stessi. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di cambiamento è tanta. Fatevi avanti. Gemelli Giornata molto interessante per le questioni sentimentali. Attenzione solo alla possibile interferenza di qualcuno di esterno. Sul lavoro sarebbe meglio evitare i rischi ed essere un po’ più ...

