Oroscopo Branko Lunedì 13 Marzo 2023: Gemelli teso (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Oroscopo di Branko per oggi, Marzo 13 2023 Ariete La Luna favorevole vi porta a vivere delle belle emozioni. Durante la settimana potrebbe ripresentarsi una persona che è stata molto importante nella vostra vita. Toro Sarete abbastanza nervosi. Se c’è qualche incomprensione in famiglia, invece di chiudervi in voi stessi, dovreste cercare di chiarirvi. Gemelli Tensioni e nervosismo sia nelle coppie che in famiglia. Anche sul lavoro dovreste fare particolare attenzione alle polemiche e alle inutili discussioni. Cancro È arrivato il momento di recuperare e provare a ritrovare il vostro equilibrio di coppia, soprattutto se venite da forti tensioni. Sul lavoro avete qualche difficoltà a relazionarvi con un certo ambiente. Leone Avete bisogno di un po’ di tranquillità. ... Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023) L’diper oggi,13Ariete La Luna favorevole vi porta a vivere delle belle emozioni. Durante la settimana potrebbe ripresentarsi una persona che è stata molto importante nella vostra vita. Toro Sarete abbastanza nervosi. Se c’è qualche incomprensione in famiglia, invece di chiudervi in voi stessi, dovreste cercare di chiarirvi.Tensioni e nervosismo sia nelle coppie che in famiglia. Anche sul lavoro dovreste fare particolare attenzione alle polemiche e alle inutili discussioni. Cancro È arrivato il momento di recuperare e provare a ritrovare il vostro equilibrio di coppia, soprattutto se venite da forti tensioni. Sul lavoro avete qualche difficoltà a relazionarvi con un certo ambiente. Leone Avete bisogno di un po’ di tranquillità. ...

