Oriana esclude Nikita dalle foto, ma il GF dice il contrario. Video smaschera (Di lunedì 13 marzo 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip sta regnando un clima decisamente più sereno, almeno all'apparenza. Nella sostanza, però, sembra che alcune tensioni siano ancora belle vive ed esistenti. In queste ore, infatti, si è consumato un altro giallo che riguarda Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. La versione di Oriana Marzoli sulle foto al GF Vip Il GF Vip sta per volgere al termine. Ormai manca meno di un mese alla chiusura dell'edizione più lunga nella storia del reality show. Per il compleanno di Oriana, la produzione ha deciso di introdurre nella casa una macchina fotografica per far in modo che i concorrenti scattassero delle immagini finalizzate ad avere dei ricordi di questa esperienza. Ebbene, anche in una circostanza così conviviale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... primadicena72 : RT @MangelaVilo: @_Shadow_Vane_ Nikita non sapeva del cartellone con foto, quindi non le è stata data possibilità di scelta. In un gruppo s… - MangelaVilo : @_Shadow_Vane_ Nikita non sapeva del cartellone con foto, quindi non le è stata data possibilità di scelta. In un g… - laFletcher74 : Cosa ne pensa #Signorini della sua regina che tanto ammira? In un mondo che cerca L’INCLUSIONE il #gfvip esalta… - Ifathinglovesi1 : RT @rossi8877: @Sara20036194 Il fatto che Oriana non avesse piacere a fare la foto mi pare ovvio. Ma gliel'ha chiesto comunque...e Nikita… - bougiefemmenoir : @_Shadow_Vane_ Nikita ha letteralmente detto che non sapeva quando Oriana stava facendo le foto e che non è stata c… -