Organici docenti 2023-24, 620mila posti comuni, dato stabile: oltre 200mila insegnanti su scuola superiore (Di lunedì 13 marzo 2023) Conto alla rovescia per la pubblicazione della annuale circolare sugli Organici per il prossimo anno scolastico. In base alle previsioni dovrebbero essere 620.248 le disponibilità su posto comune suddivise così: 76.915 per scuola dell'infanzia, 191.337 per scuola primaria, 135.226 per scuola media, 216.770 per scuola superiore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 marzo 2023) Conto alla rovescia per la pubblicazione della annuale circolare sugliper il prossimo anno scolastico. In base alle previsioni dovrebbero essere 620.248 le disponibilità su posto comune suddivise così: 76.915 perdell'infanzia, 191.337 perprimaria, 135.226 permedia, 216.770 per. L'articolo .

